Оккупанты целенаправленно бьют по лесным массивам Харьковщины с целью создания пожаров - ОВА

россияне целенаправленно наносят удары по лесам Харьковщины, чтобы создавать пожары и наносить вред экосистеме. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Харьковская область страдает от лесных пожаров. Здесь нам погода идет на встречу, поэтому их большинство уже сейчас ликвидировано. Однако, у нас 6,5 тыс. га были охвачены пламенем. Констатируем факты, которые расследуются Национальной полицией, прокуратурой области, что это целенаправленные удары по лесным массивам с целью именно создания таких пожаров и нанесения вреда экосистемам, - сказал Синегубов.

Он добавил, что около 50 тысяч абонентов из Харьковской области остаются без электроснабжения из-за постоянных вражеских атак.

Напомним

российские войска ночью атаковали в Харькове детский лагерь КАБами, за минувшие сутки обстреляли еще два района в области, повредив в частности "скорую", известно о трех пострадавших, в том числе несовершеннолетнего парня.