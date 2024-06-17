Окупанти цілеспрямовано б’ють по лісовим масивам Харківщини з метою створення пожеж - ОВА
Київ • УНН
росіяни навмисно завдають ударів по лісах у Харківській області, щоб створити пожежі та завдати шкоди екосистемі, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації.
росіяни цілеспрямовано завдають ударів по лісах Харківщини, щоб створювати пожежі та завдавати шкоди екосистемі. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Харківська область страждає від лісових пожеж. Тут нам погода йде на зустріч, тому їх більшість вже наразі ліквідована. Однак, у нас 6,5 тис. га були охоплені полум’ям. Констатуємо факти, які розслідуються Національною поліцією, прокуратурою області, що це цілеспрямовані удари по лісовим масивам з метою саме створення таких пожеж і нанесення шкоди екосистемам,
Він додав, що близько 50 тисяч абонентів з Харківщини залишаються без електропостачання через постійні ворожі атаки.
Нагадаємо
російські війська вночі атакували у Харкові дитячий табір КАБами, за минулу добу обстріляли ще два райони в області, пошкодивши зокрема "швидку", відомо про трьох постраждалих, у тому числі неповнолітнього хлопця.