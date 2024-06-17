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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5070 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Окупанти цілеспрямовано б’ють по лісовим масивам Харківщини з метою створення пожеж - ОВА

Київ • УНН

 • 35619 перегляди

росіяни навмисно завдають ударів по лісах у Харківській області, щоб створити пожежі та завдати шкоди екосистемі, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації.

Окупанти цілеспрямовано б’ють по лісовим масивам Харківщини з метою створення пожеж - ОВА

росіяни цілеспрямовано завдають ударів по лісах Харківщини, щоб створювати пожежі та завдавати шкоди екосистемі. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Харківська область страждає від лісових пожеж. Тут нам погода йде на зустріч, тому їх більшість вже наразі ліквідована. Однак, у нас 6,5 тис. га були охоплені полум’ям. Констатуємо факти, які розслідуються Національною поліцією, прокуратурою області, що це цілеспрямовані удари по лісовим масивам з метою саме створення таких пожеж і нанесення шкоди екосистемам,

- сказав Синєгубов.

Він додав, що близько 50 тисяч абонентів з Харківщини залишаються без електропостачання через постійні ворожі атаки.

Нагадаємо

російські війська вночі атакували у Харкові дитячий табір КАБами, за минулу добу обстріляли ще два райони в області, пошкодивши зокрема "швидку", відомо про трьох постраждалих, у тому числі неповнолітнього хлопця.

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