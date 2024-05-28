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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты сбросили на Торецк три управляемые авиабомбы: два человека погибли, трое - ранены

Оккупанты сбросили на Торецк три управляемые авиабомбы: два человека погибли, трое - ранены

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 18:14  •  103 просмотра

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По меньшей мере 2 человека погибли и 10 получили ранения в результате российских ударов по Торецку и другим городам Донецкой области.

Армия рф нанесла удар по Торецку в Донецкой области. Как сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, два человека погибли, трое - ранены, передает УНН.

По меньшей мере 2 человека погибли и 3 ранены в результате удара по Торецку. Сегодня вечером россияне сбросили на город 3 управляемые авиабомбы, попали в 2 многоэтажки и в админздание 

- сообщил председатель ОВА.

По его словам, на месте происшествия продолжаются спасательные работы - точное количество жертв будет известно позже.

Добавим

Кроме того, по словам Филашкина, количество раненых от удара по Алексеево-Дружковке возросло до 7 человек. Еще 1 человек ранен в Веролюбовке Константиновской громады.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
toretskТорецк
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