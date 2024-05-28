Окупанти скинули на Торецьк три керовані авіабомби: дві людини загинули, троє - поранені
Київ • УНН
Щонайменше 2 людини загинули і 10 отримали поранення внаслідок російських ударів по Торецьку та іншим містам Донецької області.
Армія рф завдала удару по Торецьку на Донеччині. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, дві людини загинули,троє - поранені, передає УНН.
Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені внаслідок удару по Торецьку. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби, поцілили у 2 багатоповерхівки та в адмінбудівлю
За його словами, на місці події тривають рятувальні роботи — точна кількість жертв буде відома пізніше.
Додамо
Крім того, за словами Філашкіна, кількість поранених від удару по Олексієво-Дружківці зросла до 7 осіб. Ще 1 людина поранена у Віролюбівці Костянтинівської громади.