Оккупанты, пытаясь прорваться по ряду направлений, направили против украинских военных более 600 снарядов - Лысогор

За прошедшие сутки российская армия направила по населенным пунктам и укреплениям украинских военных на Луганской области более 600 снарядов, создавая попытки прорыва возле Невского и Новолюбовки, а также в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лисогора.

О ситуации на Луганщине - 27 декабря, утро: - за сутки россияне на нашем участке фронта направили по населенным пунктам и укреплениям украинских военных более 600 снарядов;

- оккупанты пытались прорваться в Серебрянском лесничестве, а также возле Невского и Новолюбовки

- говорится в сообщении.

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 355 тысяч

Также, председатель Луганской областной военной администрации отметил, что 12-летняя девочка из оккупированного Молодогвардейска, которая умерла во время возвращения из тюмени, была вакцинирована российскими препаратами. Как указывает Лысогор, прививки девочке сделали накануне отправки на оздоровление на север России. Кроме того, несколько детей с Луганщины остаются в тяжелом состоянии в больницах рф, информирует председатель Луганской ОГА.

В Херсонской ОВА показали видео первых минут после удара рф по вокзалу