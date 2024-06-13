Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов
Киев • УНН
российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 17 взрывов.
В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 17 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.
российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,
Детали
Новгород-Северская община: 3 взрыва (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.
Семеновская община: 7 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи.
Сновская община: 7 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Клюсы.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
Напомним
За минувшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском направлении, где украинские военные отбили 34 вражеские атаки.