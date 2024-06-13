Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

  •  101201 просмотра
Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

  •  102845 просмотра
Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

  •  104490 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  95505 просмотра
Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  68313 просмотра
публикации
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  45457 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  179166 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  161638 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  217526 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  234546 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

  •  26104 просмотра
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

  •  67946 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

12 июня 2024, 07:00  •  115952 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня 2024, 03:03  •  109391 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  124320 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов

Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 06:42  •  3970 просмотра

Read in English

российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 17 взрывов.

В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 17 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,

- говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 3 взрыва (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская община: 7 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи.

Сновская община: 7 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском направлении, где украинские военные отбили 34 вражеские атаки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Эксклюзив
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
  •  26892 просмотра

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

Эксклюзив
Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  120330 просмотра

Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
  •  129294 просмотра

Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"

Эксклюзив
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
  •  179173 просмотра

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Эксклюзив
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
  •  117862 просмотра

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Эксклюзив
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
  •  83017 просмотра

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Эксклюзив
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
  •  100357 просмотра

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

Эксклюзив
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
  •  161643 просмотра

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Эксклюзив
Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна
  •  71618 просмотра

Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна

Эксклюзив
Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп
12 июня 2024, 05:45  •  103029 просмотра

Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп

Популярные

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  68313 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  95505 просмотра
Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

  •  104490 просмотра
Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

  •  102845 просмотра
Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

  •  101201 просмотра

Публикации

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  45457 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  179166 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  161638 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  217526 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  234546 просмотра

Война

На Николаевщине враг обстрелял из артиллерии две громады, пострадавших нет

На Николаевщине враг обстрелял из артиллерии две громады, пострадавших нет

  •  279 просмотра
«Отвратительно и ужасно» - Белый дом сделал заявление после расследования FT, как кремль передает на усыновление похищенных украинских детей

«Отвратительно и ужасно» - Белый дом сделал заявление после расследования FT, как кремль передает на усыновление похищенных украинских детей

  •  387 просмотра
Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

  •  7662 просмотра
Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов

Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов

  •  7738 просмотра
Оккупанты прячут подводные лодки в пунктах базирования под водой, боясь ракетных ударов - Плетенчук

Оккупанты прячут подводные лодки в пунктах базирования под водой, боясь ракетных ударов - Плетенчук

  •  13715 просмотра

политика

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

  •  7662 просмотра
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
Эксклюзив

  •  26880 просмотра
Посол США объяснила слова Байдена о мире в Украине и членстве в НАТО

Посол США объяснила слова Байдена о мире в Украине и членстве в НАТО

  •  23285 просмотра
Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  68387 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  95567 просмотра

Война

На Николаевщине враг обстрелял из артиллерии две громады, пострадавших нет

На Николаевщине враг обстрелял из артиллерии две громады, пострадавших нет

  •  279 просмотра
«Отвратительно и ужасно» - Белый дом сделал заявление после расследования FT, как кремль передает на усыновление похищенных украинских детей

«Отвратительно и ужасно» - Белый дом сделал заявление после расследования FT, как кремль передает на усыновление похищенных украинских детей

  •  387 просмотра
Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

  •  7662 просмотра
Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов

Оккупанты обстреляли три приграничные общины на Черниговщине: зафиксировано 17 взрывов

  •  7738 просмотра
Оккупанты прячут подводные лодки в пунктах базирования под водой, боясь ракетных ударов - Плетенчук

Оккупанты прячут подводные лодки в пунктах базирования под водой, боясь ракетных ударов - Плетенчук

  •  13715 просмотра

политика

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

  •  7662 просмотра
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
Эксклюзив

  •  26880 просмотра
Посол США объяснила слова Байдена о мире в Украине и членстве в НАТО

Посол США объяснила слова Байдена о мире в Украине и членстве в НАТО

  •  23285 просмотра
Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  68387 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  95567 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

  •  57456 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

  •  58792 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  100130 просмотра

Экономика

Курс валют на 13 июня: гривна укрепилась на 7 копеек

Курс валют на 13 июня: гривна укрепилась на 7 копеек

  •  5731 просмотра
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
Эксклюзив

  •  26880 просмотра
Apple становится первым в мире брендом стоимостью $1 трлн

Apple становится первым в мире брендом стоимостью $1 трлн

  •  22490 просмотра
Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

  •  101211 просмотра
Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года

Германия и партнеры увеличили помощь Украине на разминирование на $35 млн до 2027 года

  •  35072 просмотра

Киев

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

  •  37905 просмотра
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

  •  37085 просмотра
В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

  •  39774 просмотра
Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

  •  38847 просмотра
Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

  •  39240 просмотра