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Окупанти обстріляли три прикордонні громади на Чернігівщині: зафіксовано 17 вибухів

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з мінометів та ствольної артилерії, зафіксовано 17 вибухів.

Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 17 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.

російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Новгород-Сіверська громада: 3 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Гремʼяч.

Семенівська громада: 7 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Карповичі.

Сновська громада: 7 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Клюси.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські військові відбили 34 ворожі атаки.

Ольга Розгон

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