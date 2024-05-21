В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода
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Оккупанты обстреляли 11 общин Сумщины
Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Сумской области Украины, осуществив 34 обстрела, в ходе которых был зафиксирован 201 взрыв, включая ракетные удары, артиллерийские, минометные обстрелы и атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения.
В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции
Более 200 сотрудников милиции на мотоциклах и велосипедах приступили к патрулированию улиц Киева для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, парках и центрах города, куда трудно добраться на автомобиле.
Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска
На снимке, сделанном со спутника, виден огонь и дым на месте удара по бывшей полицейской академии в оккупированном Россией Луганске.
Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность
112 картин, принадлежащих предателю виктору медведчуку, признаны имеющими историческую и культурную ценность и будут переданы на сохранение в Национальный музей Украины.
Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии
Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.
россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ
россия планирует в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, скорректировав географические координаты, чтобы объявить часть акватории своими внутренними морскими водами.
Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов
Разведчики из спецподразделения "Кабул-9" уничтожили российские военные грузовики, использовавшиеся для перевозки оружия, личного состава и боеприпасов на Запорожском фронте, как показано на видео, опубликованном украинской разведкой.
Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода
Два теплохода, "Софрон Данилов" и "капитан Бурковский", затонули после того, как не могли справиться с ледоходом во время зимней стоянки недалеко от поселка Жиганск на реке Лена в Якутии, россия. Сообщений о пострадавших нет.
Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР
Канада вводит санкции в отношении российских физических и юридических лиц за содействие незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию для использования в войне против Украины, нарушая резолюции ООН.
Почему украинцы не верят АРМА?
Согласно социологическому исследованию, управление арестованным имуществом украинского правительства воспринимается как одна из наименее успешных и прозрачных задач: только 2,5% респондентов считают его успешным, а 62,7% - непрозрачным.