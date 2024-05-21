Оккупанты обстреляли 11 общин Сумщины

В течение дня 21 мая армия РФ осуществила 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 201 взрыв. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Конотопская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

середина-Будская община: осуществлены минометные обстрелы (3 взрыва), атака с помощью дронов типа "FPV" (11 взрывов), артобстрел (1 взрыв).

Белопольская община: зафиксированы обстрелы из минометов (9 взрывов), артиллерии (9 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ из БПЛА (3 взрыва), обстрел с помощью дрона типа "FPV" (2 взрыва).

Краснопольская община: были минометные обстрелы (11 взрывов).

Эсманьская община: россияне ударили из РСЗО "Град" (30 взрывов), артиллерии (7 взрывов).

Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Великописаревская община: осуществлен с вертолета обстрел на (14 взрывов), обстрелы из АГС (20 взрывов), минометов (14 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община: был артиллерийский обстрел (11 взрывов).

Шалыгинская община: русские били из РСЗО "Град" (19 взрывов), артиллерии (7 взрывов), минометов (7 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия.

Юнаковская община: произведен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Конотопская община: враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. (1 взрыв). В результате ракетного удара ранения получил один человек.

Миропольская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

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