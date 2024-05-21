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Окупанти обстріляли 11 громад Сумщини

Окупанти обстріляли 11 громад Сумщини

Київ • УНН

 • 63716 перегляди

Російські війська обстріляли 11 населених пунктів в Сумській області України, здійснивши 34 обстріли, в ході яких був зафіксований 201 вибух, включаючи ракетні удари, артилерійські, мінометні обстріли і атаки безпілотників, в результаті чого одна людина отримала поранення.

Протягом дня 21 травня армія РФ здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 201 вибух. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Конотопська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи), атаку за допомогою дронів типу "FPV" (11 вибухів), артобстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (9 вибухів), артилерії (9 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (3 вибухи), обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (2 вибухи).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).

Есманьська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (30 вибухів), артилерії (7 вибухів).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено з гелікоптеру обстріл НАР (14 вибухів), обстріли з АГС (20 вибухів), мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (11 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни били з РСЗВ "Град" (19 вибухів), артилерії (7 вибухів), мінометів (7 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Конотопська громада: ворог наніс ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. (1 вибух). Внаслідок ракетного удару поранення отримала одна людина.

Миропільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).

"Не можна виключати": Демченко про можливий наступ армії рф на Сумщину21.05.24, 16:48 • 17333 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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