Окупанти обстріляли 11 громад Сумщини
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 11 населених пунктів в Сумській області України, здійснивши 34 обстріли, в ході яких був зафіксований 201 вибух, включаючи ракетні удари, артилерійські, мінометні обстріли і атаки безпілотників, в результаті чого одна людина отримала поранення.
Протягом дня 21 травня армія РФ здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 201 вибух. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Конотопська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи), атаку за допомогою дронів типу "FPV" (11 вибухів), артобстріл (1 вибух).
Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (9 вибухів), артилерії (9 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (3 вибухи), обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (2 вибухи).
Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).
Есманьська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (30 вибухів), артилерії (7 вибухів).
Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
Великописарівська громада: здійснено з гелікоптеру обстріл НАР (14 вибухів), обстріли з АГС (20 вибухів), мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (11 вибухів).
Шалигинська громада: росіяни били з РСЗВ "Град" (19 вибухів), артилерії (7 вибухів), мінометів (7 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.
Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).
Конотопська громада: ворог наніс ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. (1 вибух). Внаслідок ракетного удару поранення отримала одна людина.
Миропільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).
"Не можна виключати": Демченко про можливий наступ армії рф на Сумщину21.05.24, 16:48 • 17333 перегляди