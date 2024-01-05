Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 221570 просмотра

Российские войска не прекращают атакующих действий в направлении Синьковки

россияне не прекращают атакующих действий в направлении Синьковки в Харьковской области для того, чтобы выйти на рубеж и затем начать захват Купянска. Однако оккупанты не имеют успехов на данном направлении. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

"О ситуации на Харьковском направлении мы ежедневно докладываем в эфирах различных телеканалов, для различных СМИ. Враг здесь не прекращает атакующих действий в направлении населенного пункта Синьковка для того, чтобы выйти на рубеж и потом начать захват города Купянск. После этого, конечно, если бы это все произошло, он (враг - ред.) уже, возможно,  и планировал и Харьков, и Полтаву, и Киев, и даже Львов. Потому что задача врага - захватить всю Украину", - сказал Фитьо.

Он отметил, что каких-то изменений на Харьковском направлении в составе вражеских сил на данный момент не произошло.

Атаки врага в Харьковской области на населенный пункт Синьковка происходят ежедневно, успехов на данном направлении он не имеет. Состав сил российских агрессоров вблизи границы пока не изменился, поэтому следует слушать только официальные источники

- рассказал Фитьо.

Дополнение

Ранее Фитьо сообщал, что информация издания The Telegraph о подготовке россиян к новому наступление на Харьков и область не соответствует действительности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война

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