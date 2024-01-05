Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
Киев • УНН
Российские войска не прекращают атакующих действий в направлении Синьковки
россияне не прекращают атакующих действий в направлении Синьковки в Харьковской области для того, чтобы выйти на рубеж и затем начать захват Купянска. Однако оккупанты не имеют успехов на данном направлении. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.
"О ситуации на Харьковском направлении мы ежедневно докладываем в эфирах различных телеканалов, для различных СМИ. Враг здесь не прекращает атакующих действий в направлении населенного пункта Синьковка для того, чтобы выйти на рубеж и потом начать захват города Купянск. После этого, конечно, если бы это все произошло, он (враг - ред.) уже, возможно, и планировал и Харьков, и Полтаву, и Киев, и даже Львов. Потому что задача врага - захватить всю Украину", - сказал Фитьо.
Он отметил, что каких-то изменений на Харьковском направлении в составе вражеских сил на данный момент не произошло.
Атаки врага в Харьковской области на населенный пункт Синьковка происходят ежедневно, успехов на данном направлении он не имеет. Состав сил российских агрессоров вблизи границы пока не изменился, поэтому следует слушать только официальные источники
Дополнение
Ранее Фитьо сообщал, что информация издания The Telegraph о подготовке россиян к новому наступление на Харьков и область не соответствует действительности.