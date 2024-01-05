Окупанти не припиняють атак в напрямку Синьківки, але успіху не мають - Фітьо
Київ • УНН
Російські війська не припиняють атакувальних дій в напрямку Синьківки
росіяни не припиняють атакувальних дій в напрямку Синьківки у Харківській області для того, щоб вийти на рубіж й потім розпочати захоплення Куп'янська. Проте окупанти не мають успіхів на цьому напрямку. Про це повідомив журналісту УНН начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.
"Про ситуацію на Харківському напрямку ми щодня доповідаємо в ефірах різних телеканалів, для різних ЗМІ. Ворог тут не припиняє атакувальних дій в напрямку населеного пункту Синьківка для того, щоб вийти на рубіж й потім розпочати захоплення міста Куп'янськ. Після цього, звичайно, якби це все відбулося, він (ворог - ред.) уже, можливо, і планував і Харків, і Полтаву, і Київ, і навіть Львів. Тому що завдання ворога - захопити всю Україну", - сказав Фітьо.
Він зазначив, що якихось змін на Харківському напрямку у складі ворожих сил на цей момент не відбулося.
Атаки ворога на Харківщині на населений пункт Синьківка відбуваються щоденно, успіхів на даному напрямку він не має. Склад сил російських агресорів поблизу кордону наразі не змінився, тому слід слухати лише офіційні джерела
Доповнення
Раніше Фітьо повідомляв, що інформації видання The Telegraph про підготовку росіян до нового наступ на Харків та область не відповідає дійсності.