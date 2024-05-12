Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

российские войска нанесли ракетный удар по окраине города Сумы. Об этом сообщила Сумская ОГА, пишет УНН.

Сегодня, 12 мая враг снова нанес ракетный удар по окраине города Сумы, - говорится в сообщении.

Детали

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Предварительно, без жертв.

ОВА призвала не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Напомним

россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 56 взрывов из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.