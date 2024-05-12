Окупанти завдали ракетного удару по Сумах
Київ • УНН
російські війська завдали ракетного удару по околицях міста Суми в Україні, спричинивши вибухи, але про жертви не повідомляється.
російські війська завдали ракетного удару по околиці міста Суми. Про це повідомила Сумська ОВА, пише УНН.
Сьогодні, 12 травня ворог знову наніс ракетний удар по околиці міста Суми,
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На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Попередньо, без жертв.
ОВА закликала не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Нагадаємо
росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 56 вибухів з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.