Оккупанты нанесли 573 удара по населенным пунктам Запорожской области. Кроме того, один человек был ранен в результате вражеских атак по Пологовскому району. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Следовательно, враг провел 5 авиационных ударов по Каменскому и Гуляйполю.

299 беспилотников различных модификаций атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку. Кроме того, 5 обстрелов реактивных систем залпового огня (РСЗО) накрыли Новоданиловку, Новоандриевку и Роботино.

Было также осуществлено 264 артиллерийских обстрела, которые нанесли удары по Приморскому, Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке, Роботино, Новоданиловке, Малиновке и Левадному.

Добавим

В пределах суток поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, из-за террористических атак захватчиков был ранен один человек из Пологовского района.

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