Оккупанты на Луганщине запускают новую схему «национализации» земель с 2025 года - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированной Луганщине захватчики незаконно присвоили более 300 га сельхозугодий за 10 месяцев. С марта 2025 года планируют изымать участки, где не ведется хозяйственная деятельность в течение 2 лет.
Оккупанты на Луганщине начали "национализацию" земель. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики активизировали процесс незаконного присвоения украинских земель. Оккупационные власти создали так называемые "комиссии", которые отбирают земли и имущество у местных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии террористической страны.
За последние десять месяцев вражеские войска без всякого юридического основания присвоили более 300 гектаров сельскохозяйственных угодий, занеся их в свои реестры. Это часть системной политики оккупантов, направленной на изменение демографической и экономической ситуации в регионе.
Согласно планам агрессора, с 1 марта 2025 года они начнут изымать участки под строительство или подсобное хозяйство, если на этих землях не велось никакой хозяйственной деятельности в течение последних двух лет. Это позволит захватчикам еще больше закрепить свой контроль над местными ресурсами и фактически уничтожить любые следы украинской собственности на этих территориях.
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