На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированной Луганщине участие студентов в кремлевском "движении первых" стало обязательным. Ранее студентов вне движения ограничивали в активностях, теперь всех автоматически будут включать в организацию.
На временно оккупированной Луганщине россияне сделали обязательным участие студентов фейковых вузов в «движении первых». Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ранее вступление в кремлевское движение контроля за молодежью было не обязательным, хотя его насаждали различными способами.
В частности, студентов вне движения лишали участия в развлекательных мероприятиях и создавали им препятствия в обучении. Однако даже это не смогло набрать большое количество участников.
Теперь все студенты автоматически будут становиться участниками движения - организации, которая отвечает за массовку во время пропагандистских мероприятий,
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