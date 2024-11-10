На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 100161 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 124300 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 137368 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 141627 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 180296 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 124168 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 124426 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121198 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 167374 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132124 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден и Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября

Байден и Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября

16:52 • 17884 просмотра
Украина в этом году уже изготовила более 100 ракет - Зеленский

Украина в этом году уже изготовила более 100 ракет - Зеленский

17:36 • 28673 просмотра
Больше всего внимания Кураховскому направлению: Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова

Больше всего внимания Кураховскому направлению: Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова

18:05 • 32661 просмотра
В сети распространяется видео расстрела раненого безоружного украинского воина: омбудсмен отреагировал на зверства россиян

В сети распространяется видео расстрела раненого безоружного украинского воина: омбудсмен отреагировал на зверства россиян

18:21 • 18046 просмотра
Вскоре от США могут поступить декларации относительно даты прекращения огня и гарантий безопасности для Киева - Туск

Вскоре от США могут поступить декларации относительно даты прекращения огня и гарантий безопасности для Киева - Туск

19:10 • 17836 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 180296 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 142922 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 167374 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 169850 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 166029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 76420 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 72221 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 105057 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 105380 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 112781 просмотра
Актуальное
На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

Киев  •  УНН

02:01 • 1306 просмотра

Read in English

На оккупированной Луганщине участие студентов в кремлевском "движении первых" стало обязательным. Ранее студентов вне движения ограничивали в активностях, теперь всех автоматически будут включать в организацию.

На временно оккупированной Луганщине россияне сделали обязательным участие студентов фейковых вузов в «движении первых». Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ранее вступление в кремлевское движение контроля за молодежью было не обязательным, хотя его насаждали различными способами.

В частности, студентов вне движения лишали участия в развлекательных мероприятиях и создавали им препятствия в обучении. Однако даже это не смогло набрать большое количество участников. 

Теперь все студенты автоматически будут становиться участниками движения - организации, которая отвечает за массовку во время пропагандистских мероприятий,

- говорится в сообщении.

На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление29 октября 2024, 23:20 • 100741 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
luhanskЛуганск