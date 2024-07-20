Российские оккупанты снова собирают силы для наступления на позиции украинских военных, сообщил командир подразделения «Терра» 3 ОШБр, который сейчас находится на Харьковщине, Николай Волохов в эфире «Мы-Украина», передает УНН.

«В целом ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и, сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются», - сообщил Волохов.

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Сейчас россияне, по словам Волохова, «забиты в блиндажи», ведь украинские бойцы не дают им развернуться. Однако, оккупанты не сдаются и ищут уязвимые места в украинской обороне.

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