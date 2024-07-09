Три человека были ранены в результате 341 атаки российских войск на 11 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.
Трое мужчин ранены в результате российских атак по Васильевскому и Запорожскому районам. В течение суток оккупанты 341 раз ударили по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что враг совершил 2 ракетные атаки по Вольнянску.
Также Войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Малиновке и Роботино.
Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Взрывы прогремели в Запорожье - ОВА8 июля 2024, 18:16 • 24536 просмотров