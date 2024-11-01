Охрана и пропускной режим: согласован проект по усилению безопасности в школах

Кабинет министров Украины согласовал экспериментальный проект по усилению безопасности образовательной среды в школах. Предусмотрено обеспечение учебных заведений, которые определены для участия в экспериментальном проекте, в частности, физической охраной и установление пропускного режима на территорию учреждений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщил, что согласовано предложение Министерства образования и науки по реализации в период военного положения, но не дольше чем в течение двух лет, экспериментального проекта по усилению безопасности образовательной среды в учреждениях общего среднего образования в условиях правового режима военного положения. Утвержден порядок реализации экспериментального проекта.

Также по его словам, координатором экспериментального проекта является Министерство образования и науки, а участниками - Министерство внутренних дел, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция, областные, Киевская городская военные администрации, органы местного самоуправления и учреждения общего среднего образования, в которых обучается более 200 соискателей образования и организован образовательный процесс в очной и/или смешанной (путем сочетания очной и дистанционной форм получения образования) форме.

«Предусмотрено обеспечение учебных заведений, которые определены для участия в экспериментальном проекте, физической охраной, освещением, установление пропускного режима на территорию учебных заведений с целью недопущения проникновения на его территорию (помещения) посторонних лиц или проноса опасных веществ, запрещенных к обороту предметов и т.д.», - написал Мельничук.

Дополнение

Летом сообщалось, что в учреждениях общего среднего образования Украины во время учебного процесса постоянно будут работать инспекторы службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за безопасность детей, контроль пропускного режима, патрулирование территории и проведение интерактивных занятий по правовой осведомленности.