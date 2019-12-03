Охраннику Олега Ляшко объявлено подозрение по делу об избиении Геруса

"Да, он подозревается в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - сообщила Гайовская.

То есть, охраннику Ляшко, объявлено подозрение по ч.5 ст.27, ч.ст.346 УК Украины.

Напомним, ранее Герус, сообщая о факте того, что на него в зале ожидания официальных делегаций напал Олег Ляшко, также добавил, что тот был вместе с охранником.

В то же время УНН стало известно, что охранник снимал момент общения Ляшко с Герусом. Также, он якобы способствовал тому, чтобы Герус не мог сопротивляться действиям Ляшко и схватил нардепа за руку и удерживал его.

Ранее сообщалось, что 18 ноября экс-нардеп Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутату предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруках.