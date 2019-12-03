Охраннику Олега Ляшко объявлено подозрение по делу об избиении Геруса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Прокуратура объявила подозрение в уголовном производстве о нападении на народного депутата Андрея Геруса охраннику бывшего нардепа Олега Ляшко, которому также было объявлено и уже избрана мера пресечения в рамках этого же производства. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, передает УНН.
"Да, он подозревается в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - сообщила Гайовская.
То есть, охраннику Ляшко, объявлено подозрение по ч.5 ст.27, ч.ст.346 УК Украины.
Напомним, ранее Герус, сообщая о факте того, что на него в зале ожидания официальных делегаций напал Олег Ляшко, также добавил, что тот был вместе с охранником.
В то же время УНН стало известно, что охранник снимал момент общения Ляшко с Герусом. Также, он якобы способствовал тому, чтобы Герус не мог сопротивляться действиям Ляшко и схватил нардепа за руку и удерживал его.
Ранее сообщалось, что 18 ноября экс-нардеп Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутату предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.
28 ноября Киевский апелляционный суд оставил бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруках.