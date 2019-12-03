Охоронцю Олега Ляшка оголошено підозру у справі про побиття Геруса
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прокуратура оголосила підозру у кримінальному провадженні про напад на народного депутата Андрія Геруса охоронцю колишнього нардепа Олега Ляшка, якому також було оголошено та вже обрано запобіжний захід в рамках цього ж провадження. Інформацію про це підтвердила прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська, передає УНН.
"Так, він підозрюється в пособництві умисного нанесення народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю", - повідомила Гайовська.
Тобто, охоронцеві Ляшка, оголошено підозру за ч.5 ст.27, ч.ст.346 КК України.
Нагадаємо, раніше Герус, повідомляючи про факт того, що на нього у залі очікування офіційних делегацій напав Олег Ляшко, також додав, що той був разом з охоронцем.
Водночас УНН, стало відомо, що охоронець знімав момент спілкування Ляшка з Герусом. Також, він нібито сприяв тому, щоб Герус не міг опиратися діям Ляшка та схопив нардепа за руку і утримував його.
Раніше повідомлялося, що 18 листопада екснардеп Олег Ляшко у Бориспільській прокуратурі отримав підозру щодо нападу на народного депутата Андрія Геруса. Так, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю).
19 листопада Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід народному депутату попереднього скликання Олегу Ляшку у вигляді особистої поруки.
28 листопада Київський апеляційний суд залишив колишнього народного депутата Олега Ляшка на поруках.