Охранник, который погиб во время нападения на ювелирку, был безоружен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Охранник, который погиб во время разбойного нападения на ювелирный магазин в Бахмуте, не имел при себе никакого оружия. Об этом сообщили УНН в полиции.
Также в полиции сообщили, что 38-летний погибший не имел никаких спецсредств для защиты от нападающих.
Как сообщал УНН, вчера, 13 ноября, в центре Бахмута Донецкой области вооруженный мужчина совершил нападение на ювелирный магазин. В результате нападения погиб охранник. Нападающий с награбленным скрылся с места преступления.
Полиция начала досудебное расследование по ч.4 ст. 187 "Разбойное нападение" и ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.