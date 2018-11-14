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Охоронець, який загинув під час нападу на ювелірку, був беззбройний

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Охоронець, який загинув під час розбійного нападу на ювелірний магазин у Бахмуті, не мав при собі жодної зброї. Про це УНН повідомили у поліції.

Також у поліції повідомили, що 38-річний загиблий не мав жодних спецзасобів для захисту від нападників.

Як повідомляв УНН, вчора, 13 листопада, в центрі Бахмута Донецької області озброєний чоловік скоїв напад на ювелірний магазин. В результаті нападу загинув охоронець. Нападник з награбованим втік з місця злочину.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч.4 ст. 187 "Розбійний напад" та ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

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