Офис Генпрокурора об издевательствах над украинскими военнопленными: на видео минимум два военных преступления
Киев • УНН
По данным Офиса Генпрокурора, на видео зафиксировано по меньшей мере два военных преступления, связанные с жестоким обращением с украинскими военнопленными на Харьковском направлении.
На видео с издевательством над украинскими военнопленными на Харьковском направлении минимум два военных преступления. Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире Радио Свободы, передает Корреспондент УНН.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и высока вероятность, что такой факт имел место, потому что это не единичные случаи. Это распространенная практика отношения российских военнослужащих, их командования к военнопленным, демонстрирующая сознательное пренебрежение к международному гуманитарному праву
Он отметил, что на видео с издевательством над военнопленными минимум два военных преступления.
Из того видео, которое мы видели, мы можем установить минимум два военных преступления, предусмотренных, в том числе Римским уставом. В данном случае речь идет о жестоком обращении с военнопленными. Как только военнопленный попадает под контроль противника, с этого момента полный запрет на применение любой силы, насилия к этим людям
По его словам, сейчас устанавливаются все лица, лица которых есть на видео, и место совершения возможного преступления.
"В таких случаях обычно сложно идентифицировать военнослужащих, ведь они маскируются. Эти же настолько нагло себя ведут, что, я думаю, это очень упростит нам работу", - заявил Белоусов.
Дополнение
Прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении после опубликованного в соцсетях видео с издевательствами над украинскими бойцами.
Уполномоченный ВР по правам человека обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства военных рф над украинскими пленными на Харьковском направлении.
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