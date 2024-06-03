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Офіс Генпрокурора про знущання з українських військовополонених: на відео мінімум два воєнних злочини

Офіс Генпрокурора про знущання з українських військовополонених: на відео мінімум два воєнних злочини

Київ • УНН

 • 20166 перегляди

За даними Офісу Генпрокурора, на відео зафіксовано щонайменше два військові злочини, пов'язані з жорстоким поводженням з українськими військовополоненими на Харківському напрямку.

На відео зі знущанням з українських військовополонених на Харківському напрямку мінімум два воєнних злочини. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі Радіо Свободи, передає кореспондент УНН.

Наразі встановлюються всі обставини і висока ймовірність, що такий факт мав місце, тому що це непоодинокі випадки. Це поширена практика ставлення російських військовослужбовців, їх командування до військовополонених, що демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права

- сказав Бєлоусов.

Він зазначив, що на відео зі знущанням з військовополонених мінімум два воєнних злочини.

З того відео, яке ми бачили, ми можемо встановити мінімум два воєнних злочини, передбачені, в тому числі Римським статутом. В даному випадку йдеться про жорстоке поводження із військовополоненими. Як тільки військовополонений потрапляє під контроль супротивника, з цього моменту повна заборона на застосування будь-якої сили, насильства до цих людей

- розповів Бєлоусов.

За його словами, наразі встановлюються всі особи, обличчя яких є на відео, та місце вчинення можливого злочину.

"У таких випадках зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців, адже вони маскуються. Ці ж настільки нахабно себе поводять, що, я думаю, це дуже спростить нам роботу", - заявив Бєлоусов.

Доповнення

Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку після опублікованого в соцмережах відео зі знущаннями з українських бійців.

Уповноважений ВР з прав людини звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових рф з українських полонених на Харківському напрямку.

Анна Мурашко

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