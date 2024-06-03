Офіс Генпрокурора про знущання з українських військовополонених: на відео мінімум два воєнних злочини
Київ • УНН
За даними Офісу Генпрокурора, на відео зафіксовано щонайменше два військові злочини, пов'язані з жорстоким поводженням з українськими військовополоненими на Харківському напрямку.
На відео зі знущанням з українських військовополонених на Харківському напрямку мінімум два воєнних злочини. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі Радіо Свободи, передає кореспондент УНН.
Наразі встановлюються всі обставини і висока ймовірність, що такий факт мав місце, тому що це непоодинокі випадки. Це поширена практика ставлення російських військовослужбовців, їх командування до військовополонених, що демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права
Він зазначив, що на відео зі знущанням з військовополонених мінімум два воєнних злочини.
З того відео, яке ми бачили, ми можемо встановити мінімум два воєнних злочини, передбачені, в тому числі Римським статутом. В даному випадку йдеться про жорстоке поводження із військовополоненими. Як тільки військовополонений потрапляє під контроль супротивника, з цього моменту повна заборона на застосування будь-якої сили, насильства до цих людей
За його словами, наразі встановлюються всі особи, обличчя яких є на відео, та місце вчинення можливого злочину.
"У таких випадках зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців, адже вони маскуються. Ці ж настільки нахабно себе поводять, що, я думаю, це дуже спростить нам роботу", - заявив Бєлоусов.
Доповнення
Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку після опублікованого в соцмережах відео зі знущаннями з українських бійців.
Уповноважений ВР з прав людини звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових рф з українських полонених на Харківському напрямку.