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Одна из стран готова стать покровительницей, чтобы помогать украинским пленным в рф - МИД

Киев  •  УНН

19:09 • 2591 просмотра

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россия не допускает международных наблюдателей к тысячам украинских военнопленных и гражданских заложников. На министерской конференции в Канаде одна из стран заявила о готовности помогать украинцам в рф.

Международные наблюдатели и медики в рф не имеют доступа к тысячам украинских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых на ее территории. Одна из стран заявила о готовности выступить государством-покровителем, чтобы помогать украинцам, которые находятся в рф. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

"Прямо сейчас в россии удерживаются тысячи украинских военнопленных, гражданских заложников и принудительно депортированных детей. москва отказывает международным наблюдателям и медикам в надлежащем доступе к ним, гарантированном международным правом. К сожалению, имеющиеся международные инструменты не могут защитить права наших людей", - заявили Сибига.

Он отметил, что на министерской конференции на этой неделе в Канаде одна из стран заявила о готовности выступить государством-покровителем по Женевским конвенциям, чтобы помогать украинцам, которые находятся в России.

Напомним 

На прошлой неделе УНН сообщал, что Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец получил через Катар списки пропавших без вести военных и письма от военнопленных.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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