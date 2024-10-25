Катар допоміг отримати списки зниклих військових та листи полонених - Омбудсмен
Київ • УНН
Омбудсмен Лубінець провів зустріч з міністром Катару щодо гуманітарних питань. Досягнуто домовленостей про списки зниклих, листи полонених та допомогу цивільним.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про отримання через Катар списків зниклих безвісти військових та листів від військовополонених, також обговорено можливість прискорення обміну військовополоненими, пише УНН.
Деталі
Омбудсмен зазначив, що в Катарі мав зустріч з міністром з питань міжнародного співробітництва в МЗС Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.
Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими
До того ж, з його слів, вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів.
"Дякую Державі Катар за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань", - наголосив Омбудсмен.
Доповнення
Катар виступає посередником у поверненні у тому числі незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей.
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