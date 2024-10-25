Катар помог получить списки пропавших военных и письма пленных - Омбудсмен
Киев • УНН
Омбудсмен Лубинец провел встречу с министром Катара по гуманитарным вопросам. Достигнуты договоренности о списках пропавших, письмах пленных и помощи гражданским.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о получении через Катар списков пропавших без вести военных и писем от военнопленных, также обсуждена возможность ускорения обмена военнопленными, пишет УНН.
Детали
Омбудсмен отметил, что в Катаре имел встречу с министром по вопросам международного сотрудничества в МИД Катара Лолвой Рашид Аль Хатер.
Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными
К тому же, по его словам, удалось наработать договоренности об оказании помощи гражданским, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в частности содействие восстановлению личных документов.
«Спасибо Государству Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов», - подчеркнул Омбудсмен.
Дополнение
Катар выступает посредником в возвращении в том числе незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.
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