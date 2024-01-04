Один погибший, еще трое ранены - последствия российских обстрелов Донетчины за сутки

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 26093 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 49811 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 118259 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 152317 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 124862 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120423 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153415 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116357 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122828 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130571 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 71873 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 88064 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 39238 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 102705 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 77398 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 118259 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 152317 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113526 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120660 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 1037 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143191 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150837 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155314 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153427 просмотра
Актуальное
Один погибший, еще трое ранены - последствия российских обстрелов Донетчины за сутки

Один погибший, еще трое ранены - последствия российских обстрелов Донетчины за сутки

Киев • УНН

 • 21599 просмотра

В результате российских обстрелов Донетчины погиб один человек, еще трое, в том числе ребенок, получили ранения. В результате обстрелов было повреждено много гражданских объектов и зданий.

российские войска за прошедшие сутки 27 раз ударили по гражданскому населению Донецкой области. В результате атаки на Авдеевку погиб 51-летний мужчина. Еще трое гражданских в области получили ранения, среди пострадавших - ребенок, сообщает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области. 

Детали 

Оккупационные войска вели огонь по 11 населенным пунктам: городам Авдеевка, Горняк, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, поселку Нелиповка, селам Волченка, Заря, Северное, Тоненькое. 

Повреждены 24 гражданских объекта: 16 жилых домов, хозяйственная постройка, 5 автомобилей, газопровод, линия электропередач. 

Авдеевка выдержала 15 атак, из них 12 авиаударов. Погиб 51-летний мужчина, его 50-летняя жена получила тяжелые ранения. Разрушены частный и  многоквартирный дома

- говорится в сообщении полиции.

Кроме того, россияне накрыли из артиллерии Горняк. Травмирован 16-летний парень, повреждены 5 домов, автомобили, электросети.

Еще один раненый гражданский человек - в Торецке.

Также село Заря подверглось артиллерийскому обстрелу. Там враг повредил 6 частных домов, автомобили и  газопровод.

Дополнение 

Кроме того, сегодня, 4 января, ночью россия атаковала Курахово пятью ракетами С-300. Повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома, детский сад, школа, кафе, профилакторий, админздания. Предварительно - жители не пострадали.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы