Один погибший, еще трое ранены - последствия российских обстрелов Донетчины за сутки
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Донетчины погиб один человек, еще трое, в том числе ребенок, получили ранения. В результате обстрелов было повреждено много гражданских объектов и зданий.
российские войска за прошедшие сутки 27 раз ударили по гражданскому населению Донецкой области. В результате атаки на Авдеевку погиб 51-летний мужчина. Еще трое гражданских в области получили ранения, среди пострадавших - ребенок, сообщает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
Оккупационные войска вели огонь по 11 населенным пунктам: городам Авдеевка, Горняк, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, поселку Нелиповка, селам Волченка, Заря, Северное, Тоненькое.
Повреждены 24 гражданских объекта: 16 жилых домов, хозяйственная постройка, 5 автомобилей, газопровод, линия электропередач.
Авдеевка выдержала 15 атак, из них 12 авиаударов. Погиб 51-летний мужчина, его 50-летняя жена получила тяжелые ранения. Разрушены частный и многоквартирный дома
Кроме того, россияне накрыли из артиллерии Горняк. Травмирован 16-летний парень, повреждены 5 домов, автомобили, электросети.
Еще один раненый гражданский человек - в Торецке.
Также село Заря подверглось артиллерийскому обстрелу. Там враг повредил 6 частных домов, автомобили и газопровод.
Дополнение
Кроме того, сегодня, 4 января, ночью россия атаковала Курахово пятью ракетами С-300. Повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома, детский сад, школа, кафе, профилакторий, админздания. Предварительно - жители не пострадали.