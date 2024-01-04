Один загиблий, ще троє поранені – наслідки російських обстрілів Донеччини за добу
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинула одна людина, ще троє, у тому числі дитина, отримали поранення. Внаслідок обстрілів було пошкоджено багато цивільних об'єктів та будівель.
російські війська минулої доби 27 разів вдарили по цивільному населенню Донецької області. Внаслідок атаки на Авдіївку загинув 51-річний чоловік. Ще троє циільних в області отримали поранення, серед постраждалих - дитина, повідомляє УНН із посиланням на поліцію Донеччини.
Деталі
Окупаційні війська вели вогонь по 11 населених пунктах: містах Авдіївка, Гірник, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селищу Неліпівка, селах Вовченка, Зоря, Сєверне, Тоненьке.
Пошкоджено 24 цивільних об’єкти: 16 житлових будинків, господарчу споруду, 5 автомобілів, газопровід, лінію електропередач.
Авдіївка витримала 15 атак, з них 12 авіаударів. Загинув 51-річний чоловік, його 50-річна дружина отримала важкі поранення. Зруйновано приватний і багатоквартирний будинки
Крім того, росіяни накрили з артилерії Гірник. Травмовано 16-річного хлопця, пошкоджено 5 домівок, автомобілі, електромережі.
Ще одна поранена цивільна особа – у Торецьку.
Також село Зоря зазнало артилерійського обстрілу. Там ворог пошкодив 6 приватних осель, автомобілі та газогін.
Доповнення
Крім того, сьогодні, 4 січня, вночі росія атакувала Курахове п’ятьма ракетами С-300. Пошкоджено щонайменше 4 багатоквартирних будинки, дитячий садок, школу, кафе, профілакторій, адмінбудівлі. Попередньо – жителі не постраждали.