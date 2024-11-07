Обсудили потребности армии и дальнейшие шаги для ее модернизации: в Минобороны состоялась встреча с военными
Киев • УНН
В Минобороны состоялась встреча руководства с военными по модернизации армии и внедрению инноваций. Обсудили вопросы обеспечения, обучения и создания нового координационного органа.
В Министерстве обороны состоялась встреча украинских военных с министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Анатолием Баргилевичем, где обсудили обеспечение войска, обучение, инновации и реформы. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Минобороны, сегодня прошла встречи Рустема Умерова начальника Генштаба Анатолия Баргилевича с украинскими военными, где обсудили потребности армии и дальнейшие шаги для ее модернизации.
Среди главных тем были обеспечение войска, что будет предусматривать разработку экипировки еще более комфортным и функциональным.
"Кроме того, по инициативе наших защитников, рассматриваем новые стандарты военной кухни, а также модификации и ремонт техники и оружия. Готовы тестировать новые решения и масштабировать их на всю армию", - говорится в сообщении.
Также обсуждалось подготовка каждого воина к современным условиям войны для повышения эффективности обучения, чтобы воины были максимально готовы к новым вызовам.
"Подходы союзников и инновации. Имеем важный ресурс в виде программного обеспечения "Крапива" и DELTA - расширяем его использование и внедряем современные подходы управления, которые помогают военным работать слаженно и быстро", - отметили в министерстве.
Кроме того, обсудили реформу и совершенствование Воздушных сил и Сил беспилотных систем.
"Изменения должны подкрепляться актуализацией доктрин и обновлением нормативно-правовой базы, чтобы подготовить нашу армию к современным требованиям и возможностям. Такие встречи становятся регулярными, и это важно. Вместе с военными договорились поработать над созданием нового координационного органа, который будет фокусироваться на сборе вызовов, формировании предложений и контроле за их реализацией", - добавили в Минобороны.
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