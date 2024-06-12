В белгородской области из-за попадания снаряда погиб один местных, еще трое получили ранения. Также было повреждено 6 частных домов и 11 многоквартирных, а дополнительно - 9 автомобилей и линии электропередачи. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

В российском городе шебекино белгородской области в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один житель. Мужчина от полученных ранений скончался на месте до приезда медицинской помощи.

По данным, на данный момент ранены три человека. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног были доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу. Еще один пострадавший получил контузию, однако отказался от госпитализации.

По предварительной информации, различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домах и 11 многоквартирных домах, включая выбитые окна, посеченные фасады и кровли. В некоторых квартирах также изуродованы балконные плиты. Также повреждены 9 автомобилей и линии электропередачи.

Информация о последствиях происшествия остается на уточнение.

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