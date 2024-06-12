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Обстріл у бєлгородській області рф: 1 людина загинула, 3 отримали поранення

Обстріл у бєлгородській області рф: 1 людина загинула, 3 отримали поранення

Київ • УНН

 • 41317 перегляди

У бєлгородській області рф у результаті влучання снаряда загинув один місцевий житель, ще троє отримали поранення, а також було пошкоджено 6 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, 9 автомобілів і лінії електропередач.

У бєлгородській області через влучення снаряда загинув один місцевих, ще троє отримали поранення. Також було пошкоджено 6 приватних будинків і 11 багатоквартирних, а додатково – 9 автомобілів та лінії електропередачі. Про це повідомляє губернатор белгородскої області гладков, передає УНН.

Деталі

У російському місті шебекіно белгородської області внаслідок прямого влучення снаряда до квартири загинув однин житель. Чоловік від отриманих поранень помер на місці до приїзду медичної допомоги.

За даними, наразі поранено троє осіб. Дві жінки з різними осколковими пораненнями рук і ніг були доставлені бригадами швидкої допомоги до міської лікарні. Ще один постраждалий отримав контузію, проте відмовився від госпіталізації.

За попередньою інформацією, різні пошкодження зафіксовано у 6 приватних житлових будинках та 11 багатоквартирних будинках, включаючи вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. У деяких квартирах також понівечено балконні плити. Також пошкоджено 9 автомобілів та лінії електропередачі.

Інформація про наслідки події залишається на уточнення.

В росії заявляють про нібито збиття 10 ракет над белгородщиною 18.01.24, 10:10 • 26951 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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