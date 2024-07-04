Общество Красного Креста заметило недостачу 3,6 млн гривен гуманитарной помощи. Обвинение предъявлено экс-главе Печерской организации, который кроме того фальсифицировал удостоверения волонтеров и хранил амфетамин.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему председателю Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины по факту присвоения гуманитарной помощи в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Бывший волонтер этой организации обвиняется в мошенничестве, фальсификации и сбыте удостоверений волонтера, неправомерном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина (по ч. 2 ст. 190, ч. 3 и ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309 и ст. 445 УК Украины).

По данным следствия, экс-глава злоупотребляла служебным положением, присваивая такие предметы, как продуктовые наборы, постель, одеяла, матрасы, кресла колесные, бинты, резиновые перчатки и шприцы.

Во время обысков была изъята гуманитарная помощь на сумму более 1 млн гривен, которая передана на хранение в Киевскую городскую организацию Красного Креста.

Также выявлено, что бывший волонтер продавал поддельные удостоверения и использовал символику Красного Креста на своем авто. Во время обыска у него найден амфетамин, документы, свидетельствующие о незаконной выдаче более 150 поддельных удостоверений волонтеров.

Напомним,

Австрия выделяет дополнительные 10 миллионов евро гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает МИД Австрии.