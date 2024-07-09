Окончательной, общей цифры сколько еще граждан Украины остаются в местах несвободы на территории Беларуси нет, но общение с белорусской стороной продолжается.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает УНН.

Нам впервые удалось вернуть пятерых граждан Украины с территории Беларуси. Я могу публично сказать, что по крайней мере хоть какой-то канал, коммуникация у меня с белорусской стороной появилась ... У меня нет окончательной цифры, общей цифры сколько еще граждан Украины остаются в местах несвободы на территории Беларуси. Но у нас продолжается общение с белорусской стороной - рассказал Лубинец.

Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Кроме того, Омбудсман заявил, что есть различие в отношении россиян и белорусов к гражданским украинцам.

Даже в деталях. Мы вернули и там, и там гражданских, и там, и там мы общались. Мы увидели даже физическое состояние. Граждане Украины с территории Беларуси не говорили о применении пыток, избиения. Говорили, что было нормальное отношение. Да, мы считаем и юридически трактуем, что их незаконно осудили, но пыток не было, были более-менее нормальные условия содержания, было нормальное питание. Это даже по внешнему виду было видно. Я лично даже физически одну девушку забирал, потому что это было условие белорусской стороны - рассказал Лубинец.

По его словам, при нем сделали все юридические моменты.

"Зачитали указ Лукашенко о помиловании, отдали все документы. Даже отдали средства, которые были на личном счете этой девушки. Когда мы спрашивали у наших гражданских, как возвращала их российская сторона, то документов никаких не дали, относительно пыток вы видели в каком состоянии они вернулись...", - сказал Лубинец.

Дополнение

Во время одного из обменов между Россией и Украиной было возвращено пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.