В Украине общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты и восстановление продолжается. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Херсонщине, передает УНН.

Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты. На Херсонщине также продолжается активная подготовка. Херсонтеплоэнерго имеет уже 7 когенерационных установок, полученных в рамках нашего сотрудничества с USAID - рассказал Шмыгаль.

По его словам, происходит обеспечение автономности медучреждений. Среди 9-ти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в 8-х, резервные скважины в 5-х, резервное электропитание во всех 9-х.

«Продолжаем подготовку к зиме и увеличиваем автономность объектов критической инфраструктуры», - добавил он.

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