Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль сообщил об улучшении ситуации в энергосистеме Украины и продолжении ремонтов.
В Украине общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты и восстановление продолжается. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Херсонщине, передает УНН.
Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты. На Херсонщине также продолжается активная подготовка. Херсонтеплоэнерго имеет уже 7 когенерационных установок, полученных в рамках нашего сотрудничества с USAID
По его словам, происходит обеспечение автономности медучреждений. Среди 9-ти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в 8-х, резервные скважины в 5-х, резервное электропитание во всех 9-х.
«Продолжаем подготовку к зиме и увеличиваем автономность объектов критической инфраструктуры», - добавил он.
Україна зустріне зимовий сезон енергетично сильнішою, аніж сьогодні – Гринчук23 июля 2024, 11:31 • 19081 просмотр