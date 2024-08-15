Образовательный омбудсмен предлагает пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями и объяснил почему

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99567 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100656 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111897 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104903 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51625 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51625 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  87141 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104903 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111897 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  22746 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99567 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  61320 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  59103 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  107824 просмотра
Актуальное
Образовательный омбудсмен предлагает пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями и объяснил почему

Образовательный омбудсмен предлагает пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями и объяснил почему

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 11:27  •  7301 просмотра

Read in English

Количество медалистов среди выпускников школ в Украине выросло на 141% за 6 лет. Образовательный омбудсмен предлагает пересмотреть систему награждения, поскольку медали не дают преимуществ при поступлении в ВУЗы.

В Украине за 6 лет количество медалистов среди выпускников 11-го класса увеличилось на 141,36%. Однако увеличение количества медалистов не отражает реальное состояние образования. Также получение медали не дает преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования.

Поэтому Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями, передает УНН.  

Исследуя вопрос награждения медалями выпускников, получивших полное общее среднее образование, мы выяснили, что количество медалистов в Украине ежегодно увеличивается. Мы проанализировали на "Prozorro" данные по количеству закупленных медалей за последние 6 лет

- написал Горбачев в Facebook.

300 тис. школярів планують повернути до навчання офлайн до кінця року - Федоров29 июля 2024, 14:00 • 28907 просмотров

Он отметил, что по этим данным, с 2019 по 2024 год:

- количество закупленных медалей увеличилось с 11,4 тыс. до 24,8 тыс., то есть на 117,54 %;

- количество медалистов увеличилось с 10,1 тыс. человек до 24,3 тыс. человек, то есть имеем увеличение на 141,36%;

- количество выпускников со 185 тыс. человек увеличилось до 231 тыс. человек, то есть лишь на 24,67%;

- вырос показатель соотношения количества золотых медалистов к количеству выпускников - с 3,1% в 2019 году до 8,2% в 2024 году;

- соотношение серебряных медалистов к количеству выпускников из года в год остается ориентировочно на уровне 2%.

Горбачев написал, что подробную таблицу с анализом данных можно просмотреть на сайте образовательного омбудсмена:

Если учесть, что в этот период продолжалась пандемия COVID-19, а с 2022 года продолжается полномасштабное вторжение, часть детей учатся дистанционно, и все исследования показывают снижение уровня качества образования и существенные образовательные потери, то можно утверждать, что сегодня увеличение количества медалистов не отражает реальное состояние образования

- отметил Горбачев.

В январе 2024 года на сайте Образовательного омбудсмена сообщалось, что получение медали не дает преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования, но предоставляет ее при поступлении в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования. Тогда отмечалось, что в 2023 году государство потратило 1,8 млн грн для закупки 21,3 тыс. медалей, а в 2022 году - 1,77 млн грн для закупки 20,6 тыс. медалей.

Поэтому возникает вопрос, целесообразно ли сохранять награды, которые не предоставляют их получателям никаких преимуществ и не имеют никакого значения? Мы направили письмо в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, а также в Министерство образования и науки Украины относительно изменения подходов к награждению выпускников учреждений полного общего среднего образования золотой и серебряной медалями с предложением пересмотреть систему награждения выпускников

- сообщил Горбачев.

Отримати грант на навчання можна буде через Дію: уряд ухвалив постанову18 июля 2024, 13:25 • 10552 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  37395 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  46818 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  87141 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  66191 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  112410 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  112867 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  158608 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  102925 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
14 августа 2024, 07:45  •  82201 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
14 августа 2024, 07:15  •  65167 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Популярные

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51625 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104903 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111897 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100656 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99567 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51625 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  87141 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104903 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111897 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158608 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

  •  481 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5926 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7644 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16735 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22379 просмотра

политика

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5926 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16735 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22379 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20319 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  87098 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

  •  481 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5926 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7644 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16735 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22379 просмотра

политика

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5926 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16735 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22379 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20319 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  87098 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  1779 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  4486 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  77395 просмотра

Экономика

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  336 просмотра
В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

  •  5399 просмотра
Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

  •  9933 просмотра
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
Эксклюзив

  •  46785 просмотра
Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

  •  19919 просмотра

Киев

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  336 просмотра
В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

  •  20513 просмотра
Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  25778 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  98671 просмотра
В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

  •  39489 просмотра