Образовательный омбудсмен предлагает пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями и объяснил почему

В Украине за 6 лет количество медалистов среди выпускников 11-го класса увеличилось на 141,36%. Однако увеличение количества медалистов не отражает реальное состояние образования. Также получение медали не дает преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования.

Поэтому Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями, передает УНН.

Исследуя вопрос награждения медалями выпускников, получивших полное общее среднее образование, мы выяснили, что количество медалистов в Украине ежегодно увеличивается. Мы проанализировали на "Prozorro" данные по количеству закупленных медалей за последние 6 лет - написал Горбачев в Facebook.

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Он отметил, что по этим данным, с 2019 по 2024 год:

- количество закупленных медалей увеличилось с 11,4 тыс. до 24,8 тыс., то есть на 117,54 %;

- количество медалистов увеличилось с 10,1 тыс. человек до 24,3 тыс. человек, то есть имеем увеличение на 141,36%;

- количество выпускников со 185 тыс. человек увеличилось до 231 тыс. человек, то есть лишь на 24,67%;

- вырос показатель соотношения количества золотых медалистов к количеству выпускников - с 3,1% в 2019 году до 8,2% в 2024 году;

- соотношение серебряных медалистов к количеству выпускников из года в год остается ориентировочно на уровне 2%.

Горбачев написал, что подробную таблицу с анализом данных можно просмотреть на сайте образовательного омбудсмена:

Если учесть, что в этот период продолжалась пандемия COVID-19, а с 2022 года продолжается полномасштабное вторжение, часть детей учатся дистанционно, и все исследования показывают снижение уровня качества образования и существенные образовательные потери, то можно утверждать, что сегодня увеличение количества медалистов не отражает реальное состояние образования - отметил Горбачев.

В январе 2024 года на сайте Образовательного омбудсмена сообщалось, что получение медали не дает преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования, но предоставляет ее при поступлении в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования. Тогда отмечалось, что в 2023 году государство потратило 1,8 млн грн для закупки 21,3 тыс. медалей, а в 2022 году - 1,77 млн грн для закупки 20,6 тыс. медалей.

Поэтому возникает вопрос, целесообразно ли сохранять награды, которые не предоставляют их получателям никаких преимуществ и не имеют никакого значения? Мы направили письмо в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, а также в Министерство образования и науки Украины относительно изменения подходов к награждению выпускников учреждений полного общего среднего образования золотой и серебряной медалями с предложением пересмотреть систему награждения выпускников - сообщил Горбачев.

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