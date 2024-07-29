В Украине внедряют стратегию «Школа офлайн» для безопасного возвращения 300 тысяч учеников к очному обучению. План включает адаптацию для различных категорий учащихся, строительство укрытий и сохранение рабочих мест учителей. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Планируем вернуть 300 тысяч школьников к безопасному обучению офлайн до конца года - отметил Федоров в Telegram.

Контекст

Как сообщил вице-премьер, за последние 4 года украинская система образования несла потери. Из-за COVID-19 и полномасштабной войны наши дети отстают от сверстников из других стран на 2 года обучения, по исследованию PISA-2022. «Просто сейчас необходимо принимать решения, чтобы выйти на новый уровень качества образования и не потерять поколения», - указал чиновник.

Более 600 тысяч детей в Украине, по его данным, учатся дистанционно и еще 390 тысяч - за рубежом. «Онлайн-образование не дает детям социализироваться и развивать мягкие навыки. Во время обесточиваний дети не могут продолжать учиться. Также во время дистанционного обучения невозможно проконтролировать, спускаются ли ученики в укрытие», - отметил Федоров.

Как планируют изменить ситуацию

«Чтобы изменить ситуацию, МОН внедряет комплексную стратегию Школа офлайн. Она начнет действовать уже с 1 сентября, внедрение будет постепенным. Цель Школы офлайн - вернуть 300 тысяч учеников к безопасному очному обучению. А там, где очное обучение невозможно, - повысить качество дистанционного», - пояснил Федоров подробнее.

Школа офлайн, по его словам, содержит пять основных компонентов, которые покрывают потребности различных категорий учеников и учителей:

Внутренне перемещенные дети будут учиться по месту пребывания очно при наличии условий безопасности.

Для детей за рубежом убираем двойную нагрузку. Ученики в первой половине дня учились в иностранной школе, а после - дистанционно в Украине. Теперь они будут изучать дистанционно только предметы с украиноведческим компонентом, за другие дисциплины баллы перезачтут из иностранных школ во всех классах.

Учеников с временно оккупированных и прифронтовых территорий важно сохранить в украинской системе образования, боремся за каждого школьника. Необходимо адаптировать образование под запрос и условия учеников с ВОТ. Поэтому детей будут учить индивидуально, подстраиваясь под потребности и график каждого ребенка.

База для возвращения детей в школы - инфраструктура. Именно поэтому строим укрытия, покупаем автобусы и обеспечиваем девайсами.

При этом ни один учитель не должен потерять работу. Любые изменения в работе сети школ не коснутся фактической занятости преподавателей - МОН даст возможность перейти в кадровый резерв, где будет средняя зарплата и специальное обучение. Из резерва учителя могут перейти на работу в другую школу или иметь гарантированное место работы на деоккупированной территории.

«Через несколько дней запустим горячую линию, где вы сможете получить ответы, если не нашли их на сайте», - отметил Федоров.

У школах в Україні працює понад 400 офіцерів безпеки, ще 200 проходять навчання