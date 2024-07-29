Киев • УНН
МОН внедряет стратегию 'Школа офлайн' для безопасного возвращения учеников к очному обучению. План включает адаптацию для различных категорий учащихся, строительство укрытий и сохранение рабочих мест учителей.
В Украине внедряют стратегию «Школа офлайн» для безопасного возвращения 300 тысяч учеников к очному обучению. План включает адаптацию для различных категорий учащихся, строительство укрытий и сохранение рабочих мест учителей. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Планируем вернуть 300 тысяч школьников к безопасному обучению офлайн до конца года
Контекст
Как сообщил вице-премьер, за последние 4 года украинская система образования несла потери. Из-за COVID-19 и полномасштабной войны наши дети отстают от сверстников из других стран на 2 года обучения, по исследованию PISA-2022. «Просто сейчас необходимо принимать решения, чтобы выйти на новый уровень качества образования и не потерять поколения», - указал чиновник.
Более 600 тысяч детей в Украине, по его данным, учатся дистанционно и еще 390 тысяч - за рубежом. «Онлайн-образование не дает детям социализироваться и развивать мягкие навыки. Во время обесточиваний дети не могут продолжать учиться. Также во время дистанционного обучения невозможно проконтролировать, спускаются ли ученики в укрытие», - отметил Федоров.
Как планируют изменить ситуацию
«Чтобы изменить ситуацию, МОН внедряет комплексную стратегию Школа офлайн. Она начнет действовать уже с 1 сентября, внедрение будет постепенным. Цель Школы офлайн - вернуть 300 тысяч учеников к безопасному очному обучению. А там, где очное обучение невозможно, - повысить качество дистанционного», - пояснил Федоров подробнее.
Школа офлайн, по его словам, содержит пять основных компонентов, которые покрывают потребности различных категорий учеников и учителей:
«Через несколько дней запустим горячую линию, где вы сможете получить ответы, если не нашли их на сайте», - отметил Федоров.
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