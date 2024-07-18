Получить грант на обучение можно будет через Дію: правительство приняло постановление

Кабинет министров Украины принял постановление о возможности нынешним абитуриентам, претендующим на обучение на контракте, получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Его можно получить через «Дію». Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

«В этом году абитуриенты, претендующие на обучение на контракте, будут иметь уникальную возможность получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Это поможет частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика). Такое решение принято сегодня правительством Украины и разрабатывалось Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики», - говорится в сообщении.

Государственный грант - это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование по контракту получить от 15 тысяч грн и более в год для покрытия части стоимости обучения.

В МОН уточнили, что поступление на бюджетную форму остается без изменений: если студент поступает на бюджетное место, государство оплачивает всю стоимость обучения.

Получить грант может абитуриент, который:

- поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;

- поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;

- имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов (грант первого уровня) или не менее 170 баллов (грант второго уровня).

В целом сумма гранта определяется индивидуально для каждого - по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.

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Сообщается, что для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант в размере 15 тыс. грн.

Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тыс. грн.

«Важно - размер гранта может быть больше (то есть, умноженный на соответствующий коэффициент), что будет зависеть от выбранной специальности.

В МОН отмечают, что для некоторых специальностей не предусмотрено гранта первого уровня, только второго (следовательно, для поступающих, у которых не менее 170 баллов по минимум двум предметам).

Если же студент поступает на бюджет, государство оплачивает всю стоимость обучения. Государственные гранты не будут влиять на тех студентов, которые в этом году поступают на бюджет, они получат от государства оплату полной стоимости обучения.

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Алгоритм получения грантов:

- Чтобы подать заявку на получение государственного гранта, абитуриенты должны определиться с приоритетным учебным заведением и выбрать соответствующую образовательную программу через свой электронный кабинет абитуриента. Рекомендуем ознакомиться со стоимостью контракта для выбранной программы, чтобы понять, какая часть этой стоимости может быть покрыта грантом. Если абитуриент/-ца соответствует условиям для получения гранта, тогда получит соответствующее сообщение в своем электронном кабинете.

- После успешного зачисления на желаемую программу, студент/-ка должен подать заявление на грант через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации (ЕГЭБО) в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года. После обработки заявления, студент/-ку будет проинформирован о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы. Отметим, что грант предоставляется на весь срок обучения, однако выплаты будут проводить дважды в год.

- После одобрения вашей грантовой заявки нужно будет через мобильное приложение «Дія» пройти электронную идентификацию и аутентификацию; выбрать в мобильном приложении «Дія» услугу по получению гранта. Далее необходимо открыть в одном из банков Украины счет со специальным режимом использования для зачисления гранта.

- Если поступающий/-ца является несовершеннолетним/-ней, то запрос на получение государственного гранта подает один из родителей или законных представителей. Средства, полученные в форме гранта, могут быть использованы только для оплаты обучения в ЗВО, с которым подписан соответствующий контракт.