Получить грант на обучение можно будет через Дію: правительство приняло постановление

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  107941 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  108166 просмотра
Взрыв прогремел в пригороде Днепра

Взрыв прогремел в пригороде Днепра

  •  104424 просмотра
Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

  •  92223 просмотра
Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

  •  73684 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  156301 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  155792 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  168411 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  162687 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  204635 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

  •  62205 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  115243 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

16 июля 2024, 16:12  •  107258 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  111203 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  109793 просмотра
Актуальное
Получить грант на обучение можно будет через Дію: правительство приняло постановление

Получить грант на обучение можно будет через Дію: правительство приняло постановление

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 13:25  •  2890 просмотра

Read in English

Кабмин принял постановление о государственных грантах для поступающих на контрактное обучение. Гранты от 15 до 25 тыс. грн можно получить через «Дію» при условии высоких баллов НМТ.

Кабинет министров Украины принял постановление о возможности нынешним абитуриентам, претендующим на обучение на контракте, получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Его можно получить через «Дію». Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

«В этом году абитуриенты, претендующие на обучение на контракте, будут иметь уникальную возможность получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Это поможет частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика). Такое решение принято сегодня правительством Украины и разрабатывалось Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики», - говорится в сообщении.

Государственный грант - это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование по контракту получить от 15 тысяч грн и более в год для покрытия части стоимости обучения.

В МОН уточнили, что поступление на бюджетную форму остается без изменений: если студент поступает на бюджетное место, государство оплачивает всю стоимость обучения.

Получить грант может абитуриент, который:

- поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;

- поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;

- имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов (грант первого уровня) или не менее 170 баллов (грант второго уровня).

Image

В целом сумма гранта определяется индивидуально для каждого - по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.

Гранты на обучение в вузах экспериментально планируют уже в этом году - Минобразования3 июля 2024, 08:29 • 21645 просмотров

Сообщается, что для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант в размере 15 тыс. грн.

Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тыс. грн.

«Важно - размер гранта может быть больше (то есть, умноженный на соответствующий коэффициент), что будет зависеть от выбранной специальности.

В МОН отмечают, что для некоторых специальностей не предусмотрено гранта первого уровня, только второго (следовательно, для поступающих, у которых не менее 170 баллов по минимум двум предметам).

Если же студент поступает на бюджет, государство оплачивает всю стоимость обучения. Государственные гранты не будут влиять на тех студентов, которые в этом году поступают на бюджет, они получат от государства оплату полной стоимости обучения.

Где могут проживать ученики с оккупированных территорий во время вступительной кампании - ответ Омбудсмена6 июля 2024, 23:36 • 24048 просмотров

Алгоритм получения грантов:

- Чтобы подать заявку на получение государственного гранта, абитуриенты должны определиться с приоритетным учебным заведением и выбрать соответствующую образовательную программу через свой электронный кабинет абитуриента. Рекомендуем ознакомиться со стоимостью контракта для выбранной программы, чтобы понять, какая часть этой стоимости может быть покрыта грантом. Если абитуриент/-ца соответствует условиям для получения гранта, тогда получит соответствующее сообщение в своем электронном кабинете.

- После успешного зачисления на желаемую программу, студент/-ка должен подать заявление на грант через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации (ЕГЭБО) в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года. После обработки заявления, студент/-ку будет проинформирован о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы. Отметим, что грант предоставляется на весь срок обучения, однако выплаты будут проводить дважды в год.

- После одобрения вашей грантовой заявки нужно будет через мобильное приложение «Дія» пройти электронную идентификацию и аутентификацию; выбрать в мобильном приложении «Дія» услугу по получению гранта. Далее необходимо открыть в одном из банков Украины счет со специальным режимом использования для зачисления гранта.

- Если поступающий/-ца является несовершеннолетним/-ней, то запрос на получение государственного гранта подает один из родителей или законных представителей. Средства, полученные в форме гранта, могут быть использованы только для оплаты обучения в ЗВО, с которым подписан соответствующий контракт.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
  •  15138 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
  •  48291 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
  •  53990 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Эксклюзив
Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
  •  58063 просмотра

Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин

Эксклюзив
Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"
  •  42567 просмотра

Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

Эксклюзив
Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН
  •  76280 просмотра

Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Эксклюзив
В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
  •  81583 просмотра

В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
  •  113232 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
  •  156301 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Эксклюзив
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
  •  107658 просмотра

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Популярные

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

  •  73684 просмотра
Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

  •  92223 просмотра
Взрыв прогремел в пригороде Днепра

Взрыв прогремел в пригороде Днепра

  •  104424 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  108166 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  107941 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  156301 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  155792 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  168411 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  162687 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  204635 просмотра

Война

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

  •  8404 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11351 просмотра
15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

  •  8783 просмотра
На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

  •  8124 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21545 просмотра

политика

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

  •  3376 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11351 просмотра
В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

  •  6546 просмотра
Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

  •  10429 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21545 просмотра

Война

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

  •  8404 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11351 просмотра
15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

  •  8783 просмотра
На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

  •  8124 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21545 просмотра

политика

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

  •  3376 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11351 просмотра
В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

  •  6546 просмотра
Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

  •  10429 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21545 просмотра

Новости Бизнеса

Четыре года работы для украинцев: как развивается сеть магазинов "Мясомаркет"

Четыре года работы для украинцев: как развивается сеть магазинов "Мясомаркет"

  •  8466 просмотра
"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  110913 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  118886 просмотра

Экономика

За три дня на АЭС сгорело три трансформатора: в Центре исследования энергетики объяснили усиление графиков отключений

За три дня на АЭС сгорело три трансформатора: в Центре исследования энергетики объяснили усиление графиков отключений

  •  869 просмотра
В Кировоградской области ввели аварийные отключения света из-за перегрузки оборудования

В Кировоградской области ввели аварийные отключения света из-за перегрузки оборудования

  •  4432 просмотра
Дороже более чем в 2.5 раза: Отель «Казацкий» приобрели на аукционе за 400 млн грн

Дороже более чем в 2.5 раза: Отель «Казацкий» приобрели на аукционе за 400 млн грн

  •  6575 просмотра
Правительство направило Минздраву 1,3 млрд грн кредитных средств Банка развития Совета Европы

Правительство направило Минздраву 1,3 млрд грн кредитных средств Банка развития Совета Европы

  •  20514 просмотра
Правительство одобрило стратегию развития распределенной генерации до 2035 года

Правительство одобрило стратегию развития распределенной генерации до 2035 года

  •  21041 просмотра

Киев

Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

  •  20299 просмотра
Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

  •  19209 просмотра
В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

  •  26298 просмотра
В Киеве закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

В Киеве закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

  •  21188 просмотра
В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары

В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары

  •  19913 просмотра