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Избрание меры пресечения Микитасю: защита заявила отвод судье

Киев • УНН

 • 13371 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Защита экс-президента корпорации “Укрбуд” Максима Микитася заявила отвод следственной судьи от рассмотрения ходатайства об избрании меры защиты Микитасю, подозреваемого в заказе похищения юриста в Киеве, передает корреспондент УНН.

Избрание меры пресечения Микитасю: защита заявила отвод судье

“После представления данного заявления об отводе следственной судьи... соответствующее заявление будет передано на авторасспределение. Ориентировочно данное заявление будет рассмотрено в 9:00”, — сказала судья.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитась, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве — о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) УК Украины.

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