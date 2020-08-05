Избрание меры пресечения "киевскому террористу": суд отказал в отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите в отводе судьи Галины Матийчук от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения "киевскому террористу" - гражданину Узбекистана, которого подозревают в угрозе взорвать столичный бизнес-центр. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Суд отказал в отводе судьи. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому назначили на 15:00", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, так называемому "киевскому террористу" - гражданину Узбекистана, который угрожал взорвать столичный бизнес-центр, будут выбирать меру пресечения без присутствия СМИ из-за обнаружения коронавируса у работников суда.
Напомним, "киевскому террористу" сообщено о подозрении.
Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.
Напомним, в МВД прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов.
Как сообщалось ранее в УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.
Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, сдетонирует взрывчатка в его рюкзаке.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.