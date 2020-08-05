Избрание меры пресечения "киевскому террористу": суд отказал в отводе судьи

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76940 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100982 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125264 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106553 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126429 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100997 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101853 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103834 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101899 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Избрание меры пресечения "киевскому террористу": суд отказал в отводе судьи

Избрание меры пресечения "киевскому террористу": суд отказал в отводе судьи

Киев  •  УНН

 • 10698 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите в отводе судьи Галины Матийчук от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения "киевскому террористу" - гражданину Узбекистана, которого подозревают в угрозе взорвать столичный бизнес-центр. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отказал в отводе судьи. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому назначили на 15:00", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, так называемому "киевскому террористу" - гражданину Узбекистана, который угрожал взорвать столичный бизнес-центр, будут выбирать меру пресечения без присутствия СМИ из-за обнаружения коронавируса у работников суда.

Напомним, "киевскому террористу" сообщено о подозрении.

Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.

Напомним, в МВД прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов.

Как сообщалось ранее в УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.

Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, сдетонирует взрывчатка в его рюкзаке.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

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