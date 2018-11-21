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Избрание Ким Чон Яна главой Интерпола сорвало планы Кремля - МИД

Избрание Ким Чон Яна главой Интерпола сорвало планы Кремля - МИД

Киев  •  УНН

 • 9006 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует избрание бывшего и.о. главы Интерпола, гражданина Республики Корея Ким Чон Яна главой Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.

“Мы приветствуем избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность Председателя Интерпола. Всячески поддерживаем его усилия для укрепления эффективности и авторитета этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества”, - говорится в тексте комментария.

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Также в Министерстве иностранных дел подчеркнули важность этого решения для Украины.

“С момента, когда Россия сделала попытку получить контроль над Интерполом, выдвинув своего кандидата на должность главы этой организации, украинские дипломаты, наша национальная полиция провели активную кампанию со странами-партнерами. Ее целью было не допустить реализацию замыслов Российской Федерации по использованию этой авторитетной международной организации для еще более масштабного вмешательства, саботажа, подрыва усилий международного сообщества по достижению Интерполом уставных целей, а также для выполнения планов российских спецслужб на территории иностранных государств”, - отметили в пресс-службе МИД.

В главном внешнеполитическом ведомстве сообщили важность усиления взаимодействия демократических стран мира на всех многосторонних площадках для нужд недопущения использования международных организаций для осуществления Москвой своих нечестных и агрессивных планов.

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Напомним, 21 ноября с преимуществом в 62,3% голосов на должность главы Интерпола избрали 57-летнего гражданина Республики Корея — Ким Чон Яна. Кандидат от Российской Федерации Александр Прокопчук не прошел.

Как сообщал УНН, Украина не будет выходить из Интерпола, так как его руководителем стал представитель нейтральной страны.

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