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Обрання Кім Чон Яна главою Інтерполу зірвало плани Кремля - МЗС

Обрання Кім Чон Яна главою Інтерполу зірвало плани Кремля - МЗС

Київ • УНН

 • 9006 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України вітає обрання колишнього в.о. голови Інтерполу, громадянина Республіки Корея, Кім Чон Яна главою Інтерполу. Про це повідомила прес-служба МЗС, передає УНН. 

“Ми вітаємо обрання представника Республіки Корея Кім Чон Яна на посаду Голови Інтерполу. Всіляко підтримуватимемо його зусилля задля зміцнення ефективності і авторитету цього важливого механізму глобального правоохоронного співробітництва”, — йдеться у тексті коментаря.

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Також у Міністерстві закордонних справ підкреслили важливість цього рішення для України.

“З моменту, коли Росія зробила спробу отримати контроль над Інтерполом, висунувши свого кандидата на посаду глави цієї організації, українські дипломати, наша національна поліція провели активну кампанію з країнами-партнерами. Її метою було недопущення реалізації задумів Російської Федерації щодо використання цієї авторитетної міжнародної організації для ще більш масштабного втручання, саботажу, підриву зусиль міжнародного співтовариства щодо досягнення Інтерполом статутних цілей, а також для виконання планів російських спецслужб на території іноземних країн”, — наголосили у прес-службі МЗС.

У головному зовнішньополітичному відомстві зазначили важливість посилення взаємодії демократичних країн світу на всіх багатосторонніх майданчиках для потреб недопущення використання міжнародних організацій для здійснення Москвою своїх недоброчесних і агресивних планів.

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Нагадаємо, 21 листопада з перевагою у 62,3% голосів на посаду глави Інтерполу було обрано 57-річного громадянина Республіки Корея — Кім Чон Яна. Кандидат від Російської Федерації Олександр Прокопчук не пройшов.

Як повідомляв УНН, Україна не буде виходити з Інтерполу, бо його керівником став представник нейтральної країни.

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