Обновление голосов: в каких штатах победил Трамп и Харрис

По предварительным результатам подсчета голосов Дональд Трамп одержал победу в 6 штатах, набрав 95 голосов. Камала Харрис победила в 4 штатах с 35 голосами выборщиков. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Дональд Трамп побеждает:

Флорида - 30 голосов

Теннесси - 11 голосов

Оклахома - 7 голосов

Миссисипи - 6 голосов

Алабама - 9 голосов

Южная Каролина - 9 голосов

Камала Харрис побеждает:

Мэриленд - 10 голосов

Род Айленд - 4 голоса

Массачусетс - 11 голосов

Коннектикут - 7 голосов

Напомним

В 02:30 по Киевскому времени, в США уже закрылись все избирательные участки. По предварительным результатам Дональд Трамп продолжает лидировать