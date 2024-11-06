Обновление голосов: в каких штатах победил Трамп и Харрис
Киев • УНН
По предварительным результатам подсчета голосов Дональд Трамп одержал победу в 6 штатах, набрав 95 голосов. Камала Харрис победила в 4 штатах с 35 голосами выборщиков.
По предварительным результатам подсчета голосов Дональд Трамп одержал победу в 6 штатах, набрав 95 голосов. Камала Харрис победила в 4 штатах с 35 голосами выборщиков. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Дональд Трамп побеждает:
Флорида - 30 голосов
Теннесси - 11 голосов
Оклахома - 7 голосов
Миссисипи - 6 голосов
Алабама - 9 голосов
Южная Каролина - 9 голосов
Камала Харрис побеждает:
Мэриленд - 10 голосов
Род Айленд - 4 голоса
Массачусетс - 11 голосов
Коннектикут - 7 голосов
Напомним
В 02:30 по Киевскому времени, в США уже закрылись все избирательные участки. По предварительным результатам Дональд Трамп продолжает лидировать