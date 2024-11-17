Облачно с прояснениями и без дождя: прогноз погоды на 17 ноября
Киев • УНН
В Украине 17 ноября ожидается переменная облачность без осадков, кроме Крыма. Температура воздуха будет колебаться от -3°C ночью на Закарпатье до +11°C днем на Юге.
В последнее воскресенье ноября по всей Украине ожидается прохладная, но сухая погода. Сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
17 ноября ноября по всей Украине будет переменная облачность с прояснениями и без дождей. В то же время незначительные осадки все же могут выпасть в Крыму как днем, так и ночью.
Температура воздуха днем прогреется до +5 - +11°C.
Холоднее всего сегодня будет на Закарпатье, где ночью ожидают снижения температуры до -3°C, а теплее всего - на Юге Украины, где столбики термометра могут подняться до +11°C.
Ожидается юго-западный и юго-восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Поэтому жителям всех областей нашего государства следует подготовиться к порывам ветра и не одеваться легко на улицу.
В Киевской области также будет без осадков и с переменной облачностью. В столице Украины, городе Киеве, дневная температура будет колебаться от +7 до +9°C.
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков16 нояб. 2024, 19:42 • 84291 просмотр