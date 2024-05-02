ОАЭ снова заливают сильные дожди, из-за грозы произошли перебои в работе аэропорту Дубая

Рейсы в аэропорту Дубай прерваны из-за дождя, обрушившегося на ОАЭ через 2 недели после сильнейшего за всю историю ливня. Об этом УНН пишет со ссылкой на Times Of India.

Детали

Объединенные Арабские Эмираты сейчас сталкиваются с экстремальными погодными условиями, что привело к объявлению оранжевого уровня опасности. По всей территории страны наблюдаются интенсивные ливни и грозы. По данным Национального центра метеорологии, в некоторых районах до 8:00 утра выпало более 50 миллиметров осадков.

В результате сбоев, связанных с погодными условиями, пять рейсов были перенаправлены из аэропорта Дубая, а 13 - отменены.

Власти издали приказ жителям оставаться по домам, государственный и частный секторы работают дистанционно. Учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Кроме того, временно закрыты парки и пляжи, а также общественные места отдыха.

Национальный центр метеорологии посоветовал жителям быть осторожными. "Избегайте поездок за рулем без крайней необходимости. В случае необходимости, управляйте автомобилем с осторожностью и будьте бдительными и внимательными, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения", - рекомендуется в сообщении.

Напомним,

В апреле сильные грозы в течение нескольких часов обрушились на ОАЭ самые сильные ливни, когда-либо зафиксированные в этой стране, затопив части основных автомагистралей и Международный аэропорт Дубая. В конце концов, аэропорту понадобилось 22 автоцистерны с вакуумными насосами, чтобы откачать воду с его территории.

В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков