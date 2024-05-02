ОАЕ знову заливають сильні дощі, через грози сталися перебої в роботі аеропорті Дубаю
Київ • УНН
Сильні дощі та грози знову обрушилися на ОАЕ, спричинивши перебої з польотами в аеропорту Дубаї: 5 рейсіів перенаправлено та 13 скасовано.
Рейси в аеропорту Дубай перервані через дощ, що обрушився на ОАЕ через 2 тижні після найсильнішої за всю історію зливи. Про це УНН пише з посиланням на Times Of India.
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Об'єднані Арабські Емірати наразі стикаються з екстремальними погодними умовами, що призвело до оголошення помаранчевого рівня небезпеки. По всій території країни спостерігаються інтенсивні зливи та грози. За даними Національного центру метеорології, в деяких районах до 8:00 ранку випало понад 50 міліметрів опадів.
В результаті збоїв, пов'язаних з погодними умовами, п'ять рейсів були перенаправлені з аеропорту Дубаю, а 13 - скасовані.
Влада видала наказ жителям залишатися по домівках, державний та приватний сектори працюють дистанційно. Навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. Крім того, тимчасово закриті парки і пляжі, а також громадські місця відпочинку.
Національний центр метеорології порадив жителям бути обережними. "Уникайте поїздок за кермом без крайньої необхідності. У разі необхідності, керуйте автомобілем з обережністю і будьте пильними та уважними, щоб забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху", - рекомендується в повідомленні.
Нагадаємо
У квітні сильні грози протягом кількох годин обрушилися на ОАЕ найсильніші зливи, коли-небудь зафіксовані в цій країні, затопивши частини основних автомагістралей і Міжнародний аеропорт Дубая. Зрештою, аеропорту знадобилося 22 автоцистерни з вакуумними насосами, щоб відкачати воду з його території.
У Дубаї за день випала 2-річна норма опадів 17.04.24, 12:50 • 116666 переглядiв