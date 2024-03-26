О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"

Сейчас нет необходимости вводить почасовые графики отключений электроэнергии по всей Украине. Об этом сообщил и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов в эфире телемарафона, передает УНН.

По его словам, почасовые графики сейчас действуют в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В пиковые часы их применяют еще и в Хмельницкой области.

Это те регионы, которые больше всего пострадали во время ракетных атак. Там проводятся восстановительные работы. Однако применение почасовых отключений по всей стране - такой необходимости нет - сказал Некрасов.

Дополнение

Как сообщали в Минэнерго, в Харькове действуют почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения применяются для более 200 тысяч точек учета. В области из-за боевых действий длительно остаются обесточенными 16,3 тысячи домохозяйств в 62 населенных пунктах.

В Хмельницкой области накануне, 25 марта в пиковые часы вводились ограничения для 28,3 тысячи абонентов в 69 населенных пунктах.