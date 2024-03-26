Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"
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В оккупированном Крыму командование рф наказывает бойцов ПВО за успешные атаки украинских дронов - "АТЕШ"
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Профильный комитет Рады отклонил правку о мобилизации с 18 лет - нардеп
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Шмыгаль встретился с делегацией Европарламента: обсудили финансовую поддержку, евроинтеграцию и конфискацию активов рф
Попытки Польши и Франции ограничить импорт Украины могут "затянуть войну" - Сольский
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О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"
Сейчас нет необходимости вводить почасовые графики отключения электроэнергии по всей Украине. Такие графики действуют только на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесской области, и в часы пик в Хмельницкой области - они больше всего пострадали от ракетных обстрелов.
Британский суд отложил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США
Высокий суд в Лондоне принял решение отложить экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до завершения рассмотрения апелляции.
В оккупированном Крыму командование рф наказывает бойцов ПВО за успешные атаки украинских дронов - "АТЕШ"
Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму разоблачили неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что привело к наказанию солдат путем отправки их на линию фронта.
Вероятно Х-5: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Управляемая ракета, вероятно Х-59, направляется в направлении города Кривой Рог, согласно сообщениям украинских ВС, которые ссылаются на активность вражеской тактической авиации.
Профильный комитет Рады отклонил правку о мобилизации с 18 лет - нардеп
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста.
Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии
На южных направлениях российские оккупанты все чаще используют колесную технику - багги и квадроциклы - для большей маневренности и быстрого выдвижения на позиции и подвоза боеприпасов из-за благоприятных грунтовых условий.
лукашенко заявил, что московские террористы направились к границе с Украиной после того, как был перекрыт белорусский маршрут
лукашенко заявил, что московские террористы изменили курс в сторону украинской границы после того, как их запланированный маршрут в беларусь был заблокирован из-за усиления мер безопасности.
Шмыгаль встретился с делегацией Европарламента: обсудили финансовую поддержку, евроинтеграцию и конфискацию активов рф
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с делегацией Европарламента финансовую и оборонную помощь Украине, европейскую интеграцию и конфискацию российских активов, подчеркнув важность поддержки ЕС.
Попытки Польши и Франции ограничить импорт Украины могут "затянуть войну" - Сольский
Министр аграрной политики Украины предупреждает, что попытки Франции и Польши ограничить импорт украинской сельскохозяйственной продукции могут продолжить войну, уменьшив доходы Украины.
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
Олег Иващенко назначен новым главой Службы внешней разведки Украины, заменив на этом посту Александра Литвиненко.