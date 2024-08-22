«Нужно выезжать как можно скорее": в Мирнограде два микрорайона закрыли на въезд из-за опасности - МВА

Два микрорайона города Мирноград Донецкой области сейчас закрыли на въезд из-за приближения линии фронта. 26 августа в городе закроют продуктовые магазины. В ближайших к фронту прекращено электроснабжение. Власти пытаются как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми. Об этом рассказала заместитель главы Мирноградской городской военной администрации Татьяна Сытник в комментарии «Суспільне Донбас», передает УНН.

Ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, потому что уже в два района нашего города - район «5/6» и микрорайон «Западный» - уже не пускают: только есть вывоз. Уже туда люди не въезжают. И вывозим мы уже людей и детей капсулами - сообщила Сытник.

5 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

По словам представительницы МВА, власти с помощью полиции и спасателей пытаются как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми.

Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспортом, который есть в громаде, подвоз к эвакопунктам в городе Покровске. Но некоторые даже прячут от нас детей. Мы стараемся их искать - рассказала Сытник.

По состоянию на 20 августа, в Мирнограде, оставалось 493 несовершеннолетних. Как указала Сытник, в день в среднем выезжают полсотни семей, это около 120 детей.

В городе закрыли ЦНАП, отделение пенсионного фонда, закрылись банки. Кроме того, с понедельника не будут работать продуктовые магазины.

Два ближайших района к линии фронта - «5/6» и «Западный» - пока без электричества. В остальной части города электроснабжение есть, вода - также, по привычному горожанам графику.

Еще три населенных пункта, входящих в громаду - Ровно, Красный Лиман, Сухецкое - от фронта дальше. Впрочем и там уже планируют объявили эвакуацию несовершеннолетних принудительным способом, рассказала Сытник.

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