"Нужны ПВО и возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории": Зеленский показал последствия ночной атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, показав последствия и вновь подчеркнув необходимость средств ПВО, возможности уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонных пакетов и санкционного давления на россию, пишет УНН.

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"россия не прекращает обстрелы Украины, террор наших регионов, мирных городов и громад. За минувшие сутки оккупанты били артиллерией, дронами и КАБами по Донецкой области, где удар дрона унес одну жизнь, Днепропетровщине, Запорожью, Николаевщине, Харьковщине, Луганщине, Херсонщине, Сумщине, Черниговщине. - отметил Зеленский. - Вчера вечером был комбинированный массированный удар по Одессе. Ракеты и дроны. Повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь. Было попадание и по территории порта. К сожалению, один человек погиб из-за этого террора. Еще десять человек пострадали, среди которых двое детей".

В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина

Он отметил, что всем, кто в этом нуждается, помогают. "Спасибо каждому и каждой, кто приобщается к спасению наших людей и ликвидации последствий", - указал Президент.

"Мы защищаемся от таких российских нападений постоянно и постоянно нуждаемся в действенной защите от этого террора. Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на россию", - подчеркнул Зеленский.